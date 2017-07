Knapp sieben Monate nach dem Terroranschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt nimmt der Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses heute seine Arbeit auf.

Der Ausschussvorsitzende Dregger hat eine gründliche Aufklärung angekündigt. Man wolle feststellen, ob Fehler bei der Terrorabwehr gemacht worden seien, sagte der CDU-Politiker. Zunächst soll Einsicht in die Akten von Polizei, Staatsanwaltschaft und Verfassungsschutz beschlossen werden. Nach der Sommerpause sollen dann Zeugen befragt werden.



Der tunesische Islamist Anis Amri hatte am 19. Dezember einen Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gesteuert und elf Menschen getötet. Zuvor hatte er den Fahrer des Lkw umgebracht. Amri wurde später auf der Flucht in Italien von der Polizei erschossen.