In Berlin hat der Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses zum Fall des Attentäters Amri seine Arbeit aufgenommen.

Nach Angaben des Vorsitzenden des Gremiums, Dregger, geht es darum, festzustellen, ob Fehler bei der Terror-Abwehr gemacht wurden. Als erster Schritt sollen Akten von Polizei, Staatsanwaltschaft und Verfassungsschutz eingesehen werden. Nach der Sommerpause ist die Befragung von Zeugen geplant. - Im Dezember war Amri mit einem Lastwagen in den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gerast. Bei dem bisher schwersten islamistischen Terroranschlag in Deutschland wurden 12 Menschen getötet und fast 70 verletzt.