In Berlin haben hunderte Menschen am Israel-feindlichen Al-Kuds-Marsch teilgenommen.

Anders als in den letzten Jahren gab es nach Polizei-Angaben kaum Zwischenfälle. Eine Fahne der radikal-islamischen Hisbollah sei beschlagnahmt worden. Außerdem sei es zu Wortgefechten mit Gegendemonstranten gekommen. An dem Marsch nahmen laut Polizei 1.600 Menschen teil. Der Al-Kuds-Tag wurde vom Iran ins Leben gerufen - am letzten Freitag des Ramadan wird zu einer Rück-Eroberung Jerusalems aufgerufen. Al Kuds ist der arabische Name für die Stadt.



Zu Gegenveranstaltungen kamen mehrere hundert Menschen. Die Demonstranten forderten unter anderem ein Ende von Antisemitismus und richteten sich gegen die Hamas im Gaza-Streifen.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.