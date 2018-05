In Berlin und Hamburg sind am Abend tausende Menschen gegen Kapitalismus, Rüstungsexporte und Rassismus auf die Straße gegangen.

Die sogenannten "revolutionären 1. Mai-Demonstrationen" blieben nach Behördenangaben bis zum Abend friedlich. Allein in der Hauptstadt war die Polizei mit mehr als 5.000 Beamten im Einsatz, um Ausschreitungen wie in den vergangenen Jahren zu verhindern. Einige teils vermummte Demonstranten zündeten Feuerwerkskörper. Polizeipräsidentin Slowik sagte im rbb-Fernsehen, es habe aber keine größeren Straftaten gegeben.



Deutschlandweit gab es heute den ganzen Tag über rund 500 Kundgebungen für Arbeitnehmerrechte. Laut den Gewerkschaften nahmen rund 340.000 Menschen daran teil. Der DGB-Vorsitzende Hoffmann kritisierte in Nürnberg, dass immer mehr Arbeitgeber aus den Tarifverträgen aussteigen wollten, und forderte Gegenmaßnahmen der Regierung. Ähnlich äußerte sich Verdi-Chef Bsirske in Braunschweig.

