Die Silvesterfeiern in den großen deutschen Städten sind nach Polizeiangaben bisher friedlich verlaufen. Auf der Partymeile vor dem Brandenburger Tor in Berlin versammelten sich zehntausende Menschen, um das Neue Jahr feierlich zu begrüßen.

Auch in Köln gab es bislang keine Vorkommnisse. Hier feierten nach Korrespondentenberichten Einheimische zusammen mit Migranten, auch viele Kinder waren dabei. Die Polizei in Köln ist mit 1.400 Beamten präsent, um ähnliche Vorfälle wie in der Silvesternacht vor zwei Jahren zu verhindern.



In vielen Teilen der Welt hat das Jahr 2018 schon begonnen. In Australien gab es ein Feuerwerk in Regenbogenfarben. Damit feierten die Organisatoren der Show den Beschluss Australiens für die Ehe von Schwulen und Lesben. Im Golfemirat Dubai gab es eine Lichtshow rund um den höchsten Wolkenkratzer der Welt.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.