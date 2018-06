Bundesaußenminister Maas verlangt einen engen Schulterschluss mit Frankreich, um in Europa voranzuschreiten.

Auch wegen der Unsicherheiten im transatlantischen Verhältnis dürfe es keinen Zweifel geben, dass beide Länder gerade jetzt Hand in Hand arbeiteten, sagte Maas in Berlin. Er sei überzeugt, dass andere Staaten folgten, wenn Deutschland und Frankreich den Mut aufbrächten, noch viel umfassender als bisher in Wirtschafts-, Finanz-, Energie- und Sicherheitsfragen zu kooperieren. In jenen Bereichen, in denen sich die Vereinigten Staaten zurückzögen, müsse die Europäische Union ihr Gewicht einbringen. Maas forderte mehr Selbstbewusstsein.

