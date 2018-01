Die Vorsitzenden von CDU, CSU und SPD haben ihre Beratungen über eine Große Koalition wieder aufgenommen.

Vor dem Treffen mit SPD-Chef Schulz hatten die CDU-Vorsitzende Merkel und CSU-Chef Seehofer in einem Vier-Augen-Gespräch ihre Verhandlungsstrategie abgesprochen. Für den Abend ist auch eine Sitzung der 15 Unterhändler vorgesehen. Ziel ist es, die Koalitionsgespräche Ende kommender Woche abzuschließen.



Der SPD-Vorsitzende Schulz wies in einem Interview der ARD Personalspekulationen zurück. Wer in einer neuen Großen Koalition ein Ministeramt übernehme, werde erst entschieden, wenn die SPD-Mitglieder der Bildung des Regierungsbündnisses zugestimmt hätten.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.