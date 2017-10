CDU und CSU wollen den bisherigen Finanzminister Schäuble heute offiziell für das Amt des Bundestagspräsidenten nominieren.

Der Unionsfraktion fällt als stärkster Kraft traditionell das Vorschlagsrecht zu. Die Abstimmung in der Fraktion soll am Nachmittag stattfinden. Bei der Wahl des Parlamentspräsidenten in der konstituierenden Sitzung des Bundestags am 24. Oktober kann Schäuble mit einer großen Mehrheit rechnen, da SPD und FDP bereits ihre Unterstützung angekündigt haben.



Schäuble, der seit 45 Jahren dem Bundestag angehört, würde damit die Nachfolge seines CDU-Parteikollegen Lammert antreten. Dem Amt des Bundestagspräsidenten wird nach dem Einzug der AfD ins Parlament besondere Bedeutung zugemessen.



Die CSU hat nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur den früheren Bundesinnenminister Friedrich als Kandidaten für das Amt des Bundestags-Vizepräsidenten nominiert. Er habe sich am Abend in einer Stichwahl gegen den früheren Verkehrsminister Ramsauer durchgesetzt.