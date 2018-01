Vor den anstehenden Sondierungsgespräche in Berlin beraten die Spitzen von CDU und CSU über ihre Vorstellungen für eine Regierungsbildung.

Nach den gescheiterten Jamaika-Verhandlungen mit FDP und Grünen strebt die Union nun eine Koalition mit den Sozialdemokraten an. Die SPD ihrerseits will sich bis zum Ende der Sondierungen offenlassen, ob sie tatsächlich ein weiteres Bündnis anstrebt. Die Spitze der Sozialdemokraten wird am Nachmittag an der Runde mit der Union teilnehmen.

