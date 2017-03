Bundespräsident Gauck hat seinen österreichischen Amtskollegen van der Bellen empfangen.

Es ist van der Bellens erster Besuch in Berlin als Staatsoberhaupt, er trat sein Amt im Januar an. Beide riefen dazu auf, nationalistischen Tendenzen in Europa mit Mut und Zuversicht entgegenzutreten. Es gebe überhaupt keinen Grund, in vorauseilendem Gehorsam vor den Vertretern der Kleinstaaterei in die Knie zu gehen, sagte van der Bellen. Gauck sagte, die Europäische Union wolle nationale Identitäten nicht auslöschen, sondern integrieren.