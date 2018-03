Der bisherige stellvertretende Regierungssprecher Streiter wird nicht mehr für die neue Große Koalition amtieren.

In der Bundespressekonferenz gab er heute in Berlin bekannt, dass sein Dienst in der nächsten Woche ende. Wer Streiter auf seinem Posten folgen wird, ist bislang nicht bekannt.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.