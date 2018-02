In Berlin ist ein Volksbegehren für mehr Personal im Krankenhaus angelaufen.

Dafür sollen in einem ersten Schritt innerhalb von sechs Monaten Unterschriften von 20.000 Wahlberechtigten gesammelt werden. Eigentliches Ziel ist aber ein Volksentscheid, für den dann deutlich mehr Unterschriften nötig wären. Die Initiative "Berliner Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus" will erreichen, dass konkrete Personalvorgaben im Landeskrankenhausgesetz festgeschrieben werden. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi fehlen an den Kliniken in Berlin rund 3.000 Pflegekräfte.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.