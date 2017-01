Trotz aller Negativschlagzeilen: Die deutsche Hauptstadt ist attraktiv wie kaum eine andere Metropole in Europa. Nirgendwo in Deutschland werden mehr Start-ups gegründet. Die Stadt wächst im Rekordtempo, in den vergangenen fünf Jahren um fast eine Viertelmillion Menschen. Nach jahrelanger Sparpolitik will die neue Landesregirrung jetzt die Verwaltung personell stärken und modernisieren, Schulen sanieren und zehntausende neuer Wohnungen bauen lassen. Gleichzeitig verspricht der Senat mehr Bürgerbeteiligung, um Konflikten zwischen Alteingesessenen und Neuankömmlingen vorzubeugen.

Doch kann die Politik den Wachstumsprozess noch wirksam regulieren? Oder ist Berlin sowohl der Politik als auch der Verwaltung längst über den Kopf gewachsen? Klar ist: Auch in den kommenden Jahren wird die Hauptstadt weiterhin wachsen und damit die Herausforderungen.

Als Gäste eingeladen sind:

Dr. Matthias Kollatz-Ahnen, Senator für Finanzen in Berlin

Sören Benn, Bezirksbürgermeister von Berlin-Pankow

Florian Nöll, Vorsitzender des Bundesverbandes Deutsche Startups e.V.

Sarah Neumeyer, Pankow hilft e.V.

Sigmar Gude Stadtsoziologe beim Planungsbüro und Forschungsinstitut TOPOS

Andreas Zipperer, Förderverein der Hasengrundschule in Pankow

Und auch Ihre Meinung ist gefragt. Rufen Sie kostenfrei an oder schreiben Sie eine Mail: