Die Verhandlungen über die Bildung einer großen Koalition werden heute fortgesetzt.

Die Spitzen von Union und SPD kommen am Abend in Berlin zusammen, um über weitere Punkte zu beraten. Strittig war zuletzt vor allem der Familiennachzug von Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutz. Der Familiennachzug soll nach zweijähriger Aussetzung ab dem Sommer in begrenztem Umfang wieder eingeführt werden, allerdings sind die Details noch strittig. Differenzen gibt es zudem bei der Arbeitsmarkt- und bei der Gesundheitspolitik. - Die Verhandlungen finden im Willy-Brandt-Haus statt, dem Sitz der SPD-Bundeszentrale.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.