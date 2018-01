In der Berliner Strafanstalt Plötzensee haben sich am Abend zwei weitere entflohene Häftlinge zurückgemeldet.

Das teilte Justizsenator Behrendt mit. Damit sind noch drei der neun Gefangenen auf der Flucht, die in den vergangenen Tagen entwichen waren. Behrendt wies Rücktrittsforderungen zurück und erklärte, der Eindruck sei falsch, dass jeder in dem Gefängnis rein- und rausgehen könne, wie er lustig sei. Der Grünen-Politiker kündigte an, dass eine Untersuchungskommission die Fälle aufarbeiten werde. Außerdem solle die Strafanstalt von einem Sicherheitsunternehmen überprüft werden.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.