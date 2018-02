Der US-Schauspieler Willem Dafoe bekommt den Goldenen Ehrenbären der Berlinale für sein Lebenswerk.

Ihm werde auch die Hommage gewidmet, teilte die Leitung der Internationalen Filmfestspiele Berlin mit. Die 68. Berlinale startet am 15. Februar. Das Programm für die Filmfestspiele ist inzwischen komplett. Vom 15. Februar an gehen 19 Filme aus aller Welt ins Rennen um die begehrten Bären-Preise, darunter vier aus Deutschland.



Festivaldirektor Dieter Kosslick gab nun den letzten Wettbewerbsfilm bekannt. Es bewirbt sich damit auch der norwegische Regisseur Erik Poppe mit dem Attentatsdrama "Utøya 22. Juli" um den Goldenen oder einen Silbernen Bären. Zu den deutschen Kandidaten gehören Christian Petzold mit dem Flüchtlingsdrama "Transit" und Thomas Stuber mit der Liebesgeschichte "In den Gängen". Eröffnet wird das Festival am Donnerstag kommender Woche mit Wes Andersons Animationsfilm "Isle of Dogs". Insgesamt sind bis zum 25. Februar rund als 400 Filme aus aller Welt zu sehen.

