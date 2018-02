Der rumänische Experimentalfilm "Touch Me Not" von Adina Pintilie hat bei der 68. Berlinale den Goldenen Bären gewonnen.

Das gab die Jury am Abend bei der Verleihung der Filmpreise in Berlin bekannt. In dem Werk geht es um die Erforschung der Spielarten und Grenzen menschlicher Sexualität. Mit dem Silbernen Bären wurde die polnische Regisseurin Malgorzata Szumowska für den Film "Gesicht" ausgezeichnet. Als bester Schauspieler wurde der Franzose Anthony Bajon geehrt, beste Schauspielerin wurde die Paraguayerin Ana Brun. Der Preis für die beste Regie ging an den US-Filmemacher Wes Anderson, die Auszeichnung für das beste Drehbuch erhielt der mexikanische Film "Museum".

Diese Nachricht wurde am 25.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.