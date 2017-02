Berlinale Goldener Bär geht nach Ungarn

Das Logo des Filmfestivals "Berlinale" (AFP / Tobias Schwarz)

Der ungarische Liebesfilm "Körper und Seele" ist auf der Berlinale mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet worden.

Die Jury erklärte, die Regisseurin Ildikó Enyedi zeige in ihrem Film, was Mitgefühl heiße. Mit den Silbernen Bären für die beste Schauspielleistung wurden der Österreicher Georg Friedrich und die Südkoreanerin Kim Min-hee geehrt. Der finnische Regisseur Aki Kaurismäki erhielt für sein Flüchtlingsdrama "Die andere Seite der Hoffnung" den Preis für die beste Regie.



Zum ersten Mal wurde auch die beste Dokumentation mit einem eigenen Silbernen Bären prämiert. Er ging an den palästinensischen Regisseur Raed Andoni für "Ghost Hunting", einen Film über die Erinnerungen von Häftlingen in Jerusalem.