Laut dem diesjährigen Jury-Präsidenten der Berlinale, Tom Tykwer, ist die Berlinale unter dem scheidenden Chef Dieter Kosslick ein Ort geworden, den die Menschen lieben.

Tykwer sagte in Deutschlandfunk Kultur, der Februar sei nur durch die Berlinale und die damit verbundene gute Stimmung auszuhalten. Zudem habe man der Zeit, in der Kosslick Direktor der Berlinale gewesen sei, eine "Politisierung des Kinos" zu verdanken.



Der Brief, den viele deutsche Regisseurinnen und Regisseure unterschrieben haben und in dem im Kern eine transparentere Vorgehensweise bei der Suche nach einem Nachfolger für Dieter Kosslick gefordert wurde, sei von den Medien missverstanden worden: "Grundsätzlich ging es ja darum zu sagen, dass man sehr vorsichtig und sehr sorgfältig umgehen muss mit der Neubesetzung dieses Postens, und das reflektiert auch nur den Status, den die Berlinale hat: Sie ist wirklich ein großer kultureller Dreh- und Angelpunkt, in dem sich die Stadt und, wenn man so will, auch das Land kulturell und ästhetisch spiegeln kann." Der Vertrag von Dieter Kosslick als Direktor der Berlinale läuft 2019 aus.



Hinsichtlich der #metoo-Debatte forderte Tykwer, sich "von diesen Einzelpersonen-Geißelungen" zu entfernen und die Thematik strukturell zu verhandeln.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2018 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.