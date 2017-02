Berlinale Kulturstaatsministerin Grütters erwartet Politisierung des Filmfestivals

67. Berlinale: Die Plakatwerbung ist angelaufen (picture alliance / dpa / Soeren Stache)

Nach dem in den USA verhängten umstrittenen Einreiseverbot für Muslime rechnet Kulturstaatsministerin Grütters mit einer Politisierung der Berlinale.

Die CDU-Politikerin sagte vor Beginn der 67. Internationalen Filmfestspiele in Berlin, das Dichtmachen der Grenzen in den USA habe sehr direkte Auswirkungen auf das internationale Filmgeschäft und auf das Kulturleben in Deutschland. Es sei selbstverständlich, dass dieses Thema alle Künstler umtreiben werde, sagte Grütters der Deutschen Presse-Agentur. Die Berlinale beginnt am Donnerstag.