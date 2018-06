In Berlin wird heute die künftige Leitung der Internationalen Filmfestspiele vorgestellt.

In Medienberichten ist bereits der Name des 46-jährigen Italieners Carlo Chatrian genannt worden. Er ist zurzeit Chef des Filmfestivals Locarno in der Schweiz.



Kulturstaatsministerin Grütters wird die neue Leitung vorstellen. Der scheidende Berlinale-Direktor Kosslick hatte den Posten im Mai 2001 übernommen, sein Vertrag läuft bis Mai 2019.

