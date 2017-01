Berliner Anschlag Bundestag gedenkt der Opfer

Bundestag - Gedenken Breitscheidplatz (Kay Nietfeld/dpa)

Zuvor hatte der Bundestag mit einer Schweigeminute an die Opfer des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche erinnert.

Bundestagspräsident Lammert sagte, der Schmerz der Hinterbliebenen sei unermesslich. Der Terror habe Deutschland aber weder destabilisieren noch lähmen können. Als Konsequenz aus dem Attentat sprach sich Lammert dafür aus, die deutsche Sicherheitsarchitektur zu überdenken. Zudem brauche es - in Europa und darüber hinaus - endlich eine effektive sicherheitspolitische Zusammenarbeit, so der CDU-Politiker. Er forderte die Muslime in Deutschland auf, sich mit dem Zusammenhang von Glaube und fanatischer Gewalt auseinanderzusetzen.