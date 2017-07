Gut ein halbes Jahr nach dem Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt hat das Abgeordnetenhaus einen Untersuchungsausschuss eingesetzt.

Die Mitglieder sollen mögliche Behördenfehler im Umgang mit dem Attentäter Anis Amri unter die Lupe nehmen. Zudem soll der Frage nachgegangen werden, ob der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche hätte verhindert werden können. Der Tunesier Anis Amri hatte am 19. Dezember einen gekaperten Lastwagen in den Weihnachtsmarkt gesteuert. Bei dem Terroranschlag starben 12 Menschen, fast 70 wurden verletzt. Wenige Tage später wurde Amri auf der Flucht von Polizisten in Italien erschossen.



Die Abgeordneten stimmten ohne Debatte einem überparteilichen Antrag zur Einsetzung des Gremiums zu. Am 14. Juli soll es seine Arbeit aufnehmen. Den Vorsitz hat der CDU-Abgeordnete Dregger.