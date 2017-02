Berliner Attentat Bundestags-Innenausschuss befragt hochrangige Politiker

Mit diesem Lastwagen fuhr der Attentäter über den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz. (dpa/Rainer Jensen)

Der Innenausschuss des Bundestages befasst sich heute mit den Ermittlungen gegen den Attentäter von Berlin, Anis Amri.

In der nicht-öffentlichen Sitzung sollen Bundesinnenminister de Maizière, sowie Nordrhein-Westfalens Innenminister Jäger und sein Berliner Kollege Geisel gehört werden. Es geht um den Austausch von Informationen über Amri zwischen den Behörden. Der Tunesier war als so genannter Gefährder eingestuft, zeitweise überwacht und nach der Ablehnung seines Asylantrags nicht abgeschoben worden.



Auch der Innenausschuss des Berliner Senats beschäftigt sich heute mit dem Thema.



Bei dem Anschlag mit einem LKW auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin am 19. Dezember waren zwölf Menschen getötet worden.