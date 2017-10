Berlins Regierender Bürgermeister Müller hat die Einführung eines sogenannten solidarischen Grundeinkommens vorgeschlagen.

Im Gegenzug sollten die Empfänger Tätigkeiten wie das Säubern von Parks, die Bepflanzung von Grünstreifen oder Einkaufsdienste für Behinderte übernehmen, schreibt der SPD-Politiker in einem Beitrag für den Berliner "Tagesspiegel".



Unterstützung kommt vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Der

Vorstoß gehe in die richtige Richtung, wenn damit ein sozialer Arbeitsmarkt gefördert werde, sagte der DGB-Vorsitzende Hoffmann. In diesem Sinne äußerte sich auch der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratzscher.