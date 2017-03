Der Tarifkonflikt beim Bodenpersonal an den Berliner Flughäfen ist beigelegt.

Die Gewerkschaft Verdi teilte heute früh mit, man habe mit den Arbeitgebern einen Kompromiss erzielt. Die Stundenlöhne würden in vier Schritten bis 2019 erhöht, in einigen Vergütungsgruppen bis zu 1,90 Euro. Der Vertrag habe eine Laufzeit von drei Jahren und ein Volumen von 14 Prozent. Verdi betonte, es sei gelungen, den Flächentarifvertrag zu erhalten. Das Bodenpersonal hatte in dem Tarifstreit bereits mehrfach die Arbeit niedergelegt, hunderte Flüge fielen aus.