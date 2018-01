Nach der Flucht von neun Inhaftierten aus dem Berliner Strafvollzug hat Justizsenator Behrendt Rücktrittsforderungen zurückgewiesen.

Der Grünen-Politiker sagte bei einem Pressetermin in der JVA Plötzensee, jetzt stehe die Aufklärung im Vordergrund. Es gehe darum, die Schwachstellen aufzudecken. Zugleich kündigte er mehr Personal an. Aus dem Gefängnis Plötzensee waren seit Donnerstag vier Inhaftierte geflohen, fünf weitere kehrten nicht vom Freigang zurück.



Die Berliner CDU sprach von einem einmaligen Skandal in der Rechtsgeschichte und forderte den Rücktritt von Behrendt. Auch aus den Reihen des SPD-Koalitionspartners war Kritik an dem Senator laut geworden.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.