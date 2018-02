Nach der grundsätzlichen Einigung auf einen Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD ist weiter mit Widerstand aus den Reihen der Jungsozialisten zu rechnen.

Die Berliner Juso-Vorsitzende Klose sagte im Deutschlandfunk, die Haltung der jüngeren Parteimitglieder sei unverändert kritisch. Zwar habe die SPD an der einen oder anderen Stelle Verbesserungen ausgehandelt, es fehlten aber weiter die nötigen Weichenstellungen für die Zukunft.



In den kommenden Wochen soll die SPD-Basis in einem Mitgliederentscheid über eine neue Große Koalition abstimmen.



Medienberichten zufolge haben sich Union und SPD über die Verteilung der Ministerposten verständigt. SPD-Chef Schulz soll demnach Außenminister werden und will den Parteivorsitz abgeben. Das Amt solle Fraktionschefin Nahles übernehmen. Die SPD soll insgesamt sechs Ressorts erhalten. Finanzminister könnte Hamburgs Erster Bürgermeister Scholz werden.



Die CDU übernimmt fünf Ressorts sowie das Kanzleramt. Der bisherige Kanzleramtschef Altmaier soll Wirtschaftsminister werden, Verteidigungsministerin von der Leyen ihr Amt behalten. Der bisherige Innenminister de Maizière wird dem künftigen Kabinett nicht mehr angehören. CSU-Chef Seehofer will als Innenminister nach Berlin wechseln. Seine Partei erhält zwei weitere Ressorts.



Inhaltlich war bis zuletzt um arbeitsmarkt- und gesundheitspolitische Fragen gestritten worden. Vereinbart wurde nun die Einrichtung einer Kommission, um eine mögliche Angleichung der Arzt-Honorare für privat und gesetzlich Versicherte vorzubereiten. Zudem sollen sachgrundlos befristete Arbeitsverträge auf eineinhalb Jahre begrenzt und Kettenbefristungen abgeschafft werden.

