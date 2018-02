Die Berliner Mauer ist genauso lange weg, wie sie gestanden hat. Es gab sie 28 Jahre, zwei Monate und 26 Tage, und seit ihrem Fall im November 1989 ist genau die gleiche Zeitspanne vergangen. Die rund 155 Kilometer lange Sperranlage riegelte den Osten vom Westteil Berlins ab. An der Berliner Mauer starben mindestens 140 Menschen durch das DDR-Grenzregime.

Der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Jahn, warnt davor, Schülern die Geschichte der deutschen Teilung nur in trockenem Schulunterricht zu vermitteln. Jahn sagte der "Schweriner Volkszeitung", es gelte stärker auf die Lebenswelt Jugendlicher einzugehen und ihnen etwas zu bieten, das sie persönlich mitnehmen könnten. Die Möglichkeit böten neben dem Schulunterricht vor allem die Erinnerungsorte.



Die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Gleicke, sieht weiterhin einen wirtschaftlichen Aufholbedarf der ostdeutschen Länder. Die SPD-Politikerin sagte der "Mitteldeutschen Zeitung", noch immer seien im Osten die Erwerbslosigkeit höher und die Löhne niedriger.



Die Autorin und Journalistin Jana Hensel kritisiert, dass von Ostdeutschen immer noch eine Anpassung an den Westen gefordert werde.



Auch in den Jahren seit dem Mauerfall seien im Osten ganz grundlegend andere Erfahrungen gemacht worden, sagte sie im Deutschlandfunk. Dennoch gelte Westdeutschland immer noch als Nenngröße, der sich die Ostdeutschen anzupassen hätten. Das seien viele Menschen in den neuen Bundesländern leid.



Hensel wies den Vorwurf zurück, in Ostdeutschland gebe es mehr Fremdenfeindlichkeit. Der Unterschied sei jedoch, dass sich Rassismus in den neuen Bundesländern auch gegen das demokratische System wende. Es sei ein Mittel, "gegen Angela Merkel, gegen 'die da oben' zu demonstrieren und gegen die Bundesrepublik zu kämpfen. "Der Rassist in Ostdeutschland geht auf die Straße." Das alles sei im Westen nicht der Fall.



Die Autorin sprach von "ganz anderen mentalen Gemengelagen" in den alten und neuen Bundesländern. "Wir haben viele Phänomene, die wir in Ost und West gleichermaßen finden, nur fühlen sie sich anders an, sie haben eine andere Identität und werden anders in diese Gegenwart hineingestellt", sagte Hensel.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.