Zehn Monate nach dem Terroranschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt hat der Sonderermittler Jost zahlreiche Fehler der Polizei festgestellt.

Der frühere Bundesanwalt präsentierte in der Hauptstadt seinen Abschlussbericht. Darin werden vor allem die Polizeibehörden in Berlin, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg kritisiert. So hätte der bereits als Gefährder eingestufte Attentäter Amri wegen seines Drogenhandels und aufgrund gefälschter Ausweise vermutlich verhaftet und in Untersuchungshaft gesperrt werden können, sagte Jost. Der Sonderermittler war vom Berliner Senat beauftragt worden und hatte bereits in einem Zwischenbericht Versäumnisse bemängelt. Berlins Innensenator Geisel forderte einen Untersuchungsausschuss des Bundestags zu dem Anschlag. Er sagte, auch die Rolle des Gemeinsamen Terrorabwehrzentrums von Bund und Ländern und des Bundeskriminalamts müsse hinterfragt werden.