Berliner Terroranschlag Videoaufnahmen von der Tat und dem Verdächtigem

Fahndungsfotos des gesuchten Tunesiers Anis Amri (pa/dpa/Dedert)

Der Hauptverdächtige des Berliner Attentats, Anis Amri, ist womöglich kurz nach dem Anschlag gefilmt worden.

Der Fernsehsender RBB zeigte Observationsbilder, die ihn vor einem Moschee-Verein im Berliner Stadtteil Moabit zeigen sollen. Das Vereinsgebäude sei gestern von Sicherheitskräften gestürmt worden. Auch einige Tage vor dem Anschlag sei der 24-jährige Tunesier von Kameras aufgenommen worden. Andere Medien veröffentlichten das Video eines Augenzeugen. Es zeigt, wie der Lkw in Richtung des Weihnachtsmarkts am Breitscheidplatz gesteuert wird.



Gestern hatte die Bundesanwaltschaft Haftbefehl gegen Amri erwirkt. Er ist europaweit zur Fahndung ausgeschrieben. Bei dem Anschlag wurden am Montag zwölf Menschen getötet.