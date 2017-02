Bertelsmann-Stiftung Defizite bei sozialer Herkunft und Bildungserfolg

Schulkinder in Polen (AFP / JANEK SKARZYNSKI)

In Deutschland ist der Bildungserfolg laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung nach wie vor stark von der sozialen Schicht der Kinder und Jugendlichen abhängig.

Zwar seien zwischen 2014 und 2016 überdurchschnittlich viele Reformen im Bereich frühkindlicher Bildung umgesetzt worden, erklärte die Stiftung in Gütersloh. Defizite gebe es aber bei der generellen Entkopplung von Bildungserfolg und sozialer Herkunft. Auch für die Integration von Flüchtlingen in das Bildungssystem müsse mehr unternommen werden.



Im europäischen Maßstab schnitt Malta laut der Studie am besten ab. Die wenigsten Reformen habe es in Griechenland, Litauen und Spanien gegeben. - An der Expertenbefragung beteiligten sich vor einem Jahr mehr als eintausend Wissenschaftler aus ganz Europa.