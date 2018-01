Der Lehrermangel an Grundschulen wird sich einer Studie zufolge in den kommenden Jahren weiter verschärfen.

Nach heute vorgelegten Zahlen der Bertelsmann-Stiftung fehlen dort bis 2025 rund 35.000 Lehrer. Die Bildungsforscher verweisen in diesem Zusammenhang auf mangelnde Kapazitäten der Universitäten. Demnach müssten in den kommenden sieben Jahren knapp 105.000 neue Lehrer eingestellt werden; die Hochschulen könnten in dieser Zeit aber nur 70.000 ausbilden.



Die Wissenschaftler gehen von 60.000 Pädagogen aus, die in den Ruhestand gehen. Weitere 26.000 seien nötig, um die bis dahin steigenden Schülerzahlen aufzufangen. Zudem würden 19.000 Lehrer für den Ausbau von Ganztagsschulen benötigt.

Diese Nachricht wurde am 31.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.