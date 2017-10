Sozialforscher warnen davor, den Wahlerfolg der AfD als vorrangig ostdeutsches Phänomen zu werten.

In einer Studie der Bertelsmann-Stiftung heißt es, statt einer regionalen Spaltung zeige sich eine neue Konfliktlinie zwischen Modernisierungsbefürwortern und Modernisierungsskeptikern. In der Wählerschaft der AfD seien die Skeptiker in der Mehrzahl, in allen anderen Parteien seien es die Befürworter. Darüber hinaus betonen die Autoren, ihr bestes Ergebnis habe die AfD im sogenannten sozial prekären Milieu erzielt. In keinem anderen Milieu sei der Erosionsprozess der etablierten Parteien so weit fortgeschritten. Aber auch in der bürgerlichen Mitte legte die AfD deutlich zu. Für die repräsentative Untersuchung wurden nach der Wahl 10.000 Bundesbürger befragt.