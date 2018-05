Die von der Bundesregierung angestrebte beitragsfreie Kita-Betreuung würde laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung zulasten der Qualität gehen und sollte deshalb hintangestellt werden. Eine Qualitätsoffensive sei jetzt wichtiger, erklärt die Stiftung - und kritisiert, dass die Kita-Beiträge je nach Wohnort stark variieren.

Laut dem "ElternZoom 2018" würde es pro Jahr etwa 15,3 Milliarden Euro kosten, die Kita-Betreuung zu verbessern und gleichzeitig keine Elternbeiträge mehr zu erheben. Die Bundesregierung hat für die Kindertagesbetreuung aber nur 3,5 Milliarden Euro eingeplant - für die gesamte Legislaturperiode. "Anspruch und Wirklichkeit klaffen weit auseinander", kritisierte der Vorstand der Bertelsmann-Stiftung, Dräger. Er forderte, auf eine generelle Beitragsbefreiung zu verzichten und stattdessen die Qualität der Betreuung in Kindertagesstätten zu verbessern. Armutsgefährdete Eltern sollten allerdings von Kita-Gebühren und Zusatzkosten befreit werden. "Jetzt alle Eltern zu entlasten, würde den politischen Handlungsspielraum für den Qualitätsausbau unnötig verengen", warnte Dräger.



Große Kosten-Unterschiede je nach Wohnort



Kritik übt die Bertelsmann-Stiftung auch an den regionalen Unterschieden bei den Kosten für die Kita-Betreuung. Am meisten müssen derzeit Eltern in Schleswig-Holstein zahlen: nämlich durchschnittlich 8,9 Prozent ihres Nettoeinkommens. Am geringsten sind die Kosten in Berlin (2,0 Prozent), Rheinland-Pfalz (4,0 Prozent) und Hamburg (4,3 Prozent). Einkommensschwache Familien würden überproportional belastet, moniert die Studie. Mehr als die Hälfte der knapp 10.500 befragten Eltern wäre demnach allerdings bereit, für eine bessere Kitaqualität auch mehr zu zahlen.



Familienministerin Giffey hält trotz der Kritik der Studie daran fest, künftig keine Kita-Beiträge mehr zu erheben. "Das Einkommen der Eltern darf nicht darüber entscheiden, ob und wann Kinder in eine Tageseinrichtung gehen", sagte die SPD-Politikerin.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.