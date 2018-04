Handwerks-Präsident Wollseifer sieht in seiner Branche sehr gute Karrierechancen für Auszubildende.

In den nächsten Jahren würden 200.000 Betriebe übergeben, sagte er zum Auftakt der "Woche der beruflichen Bildung" im Deutschlandfunk (Audio-Link). Dafür würden qualifizierte Nachfolger gesucht. "Junge Leute haben im Handwerk Möglichkeiten, wie sie sie noch nie gehabt haben." Der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks betonte, seine Branche sei über Jahre schlecht geredet worden. Die OECD habe Politikern und anderen Multiplikatoren eingeredet, dass der Weg zum Studium über das Abitur der richtige sei, um Karriere zu machen. Wollseifer ergänzte, das Handwerk bemühe sich intensiv um Auszubildende, auch um solche mit schlechteren Noten und um Studienabbrecher.



Auch andere Branchen verstärken ihr Engagement, um Nachwuchs zu finden. So versuchen die Industrie- und Handelskammern, mithilfe von Ausbildungsbotschafter in Gymnasien Nachwuchs zu finden.



Die berufliche Bildung ist Schwerpunkt der Themenwoche "Zukunft Azubi" in den Deutschlandfunk-Sendungen "Campus & Karriere" und "Wirtschaft und Gesellschaft" bis zum 20. April.

