Unzufrieden im Job? Das Gefühl, karrieremäßig auf der Stelle zu stehen? Lust auf eine neue Herausforderung? Der x-te Zeitvertrag?

Campus & Karriere stellt Beispiele vor, die zeigen: der einmal erlernte Job muss keine Einbahnstraße sein. Da ist der Ingenieur, der einen Boxclub eröffnet, da ist die Kamerafrau, die eine Bäckerlehre macht, da ist die Politikwissenschaftlerin, die jetzt Forstwissenschaft studiert. Doch der Schritt in eine berufliche Neuorientierung erfordert Mut – und Vorbereitung. Denn am Ende soll man ja nicht einfach nur in einem neuen Job unzufrieden sein.

Welche Schwierigkeiten können auftreten und wie kann man mit ihnen umgehen? Welche rechtlichen und praktischen Fragen spielen eine Rolle?

Gesprächsgäste:

Bernd Slaghuis , Karrierecoach

Jasna Rezo-Flanze, Berufsberaterin bei IHK Köln

Oliver Fina hat einen gut bezahlten Job gekündigt, um Sozialpädagoge zu werden





Weiteres Thema:

Astrid Wulf

Eine Bankerin eröffnet ein Café