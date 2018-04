Berufsbewerber mit Migrationshintergrund haben es nach wie vor schwerer als andere auf dem Arbeitsmarkt.

Das geht laut "Süddeutscher Zeitung" aus dem Berufsbildungsbericht hervor, über den das Bundeskabinett heute Vormittag beraten will. So heiße es in dem Papier, um die Ausbildungschancen dieser Gruppe zu verbessern, bestehe weiterhin erheblicher Handlungsbedarf. Der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration hatte vor vier Jahren in einer Studie festgestellt, dass Berweber mit Namen "Ahmet Aydin" oder "Hakan Yildiz" bei gleicher Qualifikation seltener zu Vorstellungsgesprächen eingeladen werden, als Bewerber mit Namen "Tim Schultheiß" oder "Lukas Neumann".



Darüber hinaus hält der Berufsbildungsbericht den Angaben zufolge fest, dass jeder vierte Auszubildende 2016 seine Lehre vorzeitig abgebrochen habe. Das sei der höchste Wert seit Anfang der 90er Jahre.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.