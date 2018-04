Bundesbildungsministerin Karliczek hat Berichte zurückgewiesen, laut denen jeder vierte Azubi seine Ausbildung abbricht.

Bei der Vorstellung des neuen Berufsbildungsberichts im Bundeskabinett sagte Karliczek aber auch, dass die Abbrecherquote nach wie vor zu hoch sei: Gut jeder zehnte Azubi breche vollständig ab. In rund der Hälfte aller Fälle, in denen eine Lehre nicht fortgesetzt werde, wechsele der Azubi den Ausbildungsplatz.



Laut Berufsbildungsbericht ist die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge im vergangenen Jahr leicht gestiegen, auf rund 523.000. Die Ministerin versprach, sie wolle in Zukunft vor allem kleinere Betriebe unterstützen, damit diese wieder mehr Lehrstellen anbieten.

