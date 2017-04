Nein, meistens ist der Weg zur Arbeit kein Vergnügen. Ob mit der Achselhöhle von Mitreisenden im Gesicht dicht gedrängt in Bus und Bahn. Ob mit dem Auto im Stop-and-Go-Verkehr auf Autobahnen und Einfallsstraßen. Oder auf dem Fahrrad eingekeilt zwischen ebendiesen Staus im morgendlichen Berufsverkehr.

Pendeln kostet Zeit. Und es kostet Nerven. Die neuen Zahlen belegen: Es pendeln nicht nur mehr Arbeitnehmer, sondern ihre Strecken werden auch länger.

Wie der Weg zur Arbeit angenehmer, schneller und umweltfreundlicher gestaltet werden kann, das ist nur eine der vielen offenen Fragen, vor denen Verkehrspolitiker in Bund, Land und Kommunen gerade stehen. Denn die Liste der Probleme ist lang. Die Debatte um gesundheitsschädliche Luftschadstoffe wie Feinstaub oder Stickstoff und daher drohende Fahrverbote für alte Diesel-Fahrzeuge ist da nur ein Element. Zusätzlich kommen noch Klimaschutzaspekte hinzu. Die Bundesregierung hat sich im Klimaschutzplan dazu verpflichtet, bis 2030 die CO2-Emisionen um 40 Prozent zu senken.

Stress, Luftverschmutzung, Klimaschutz, Es gibt also viele langfristige Entwicklungen, die gegen Fahrten im eigenen PKW mit Verbrennungsmotor sprechen.

Streitpunkt Pendlerpauschale

Eine – zugegeben überschaubare - Antwort, die das Verkehrsministerium heute fand, ist die Förderung von mehr Radschnellwegen, quasi Autobahnen für Fahrradfahrer. Breit, mit wenig Kreuzungen oder Ampeln. Prinzipiell ein richtiger Ansatz. Mit dem heute versprochenen Geld – zusätzlich 25 Millionen Euro – lassen sich nach Berechnung des Radverbandes ADFC nur 20 Kilometer Radschnellweg bauen. Das würde in der deutschen Pendlerhauptstadt München für gerade eine Verbindung nach Dachau, einem der Hauptausgangspunkt für Berufspendler – reichen. Das ist nicht viel.

Ein anderer Streitpunkt ist die Pendlerpauschale. Über sie können Fahrten zur Arbeit als Werbungskosten steuerlich geltend gemacht werden. Das gilt für den PKW, aber auch für den Nahverkehr. Gegner hat die Pendlerpauschale schon lange, sie fördere die Zersiedelung der Landschaft, werde schon beim Erwerb von Eigenheimen auf der grünen Wiese quasi eingepreist. Nur durch sie lohne sich der weitere Weg zur Arbeit überhaupt. Kurzum: Sie gehöre abgeschafft, weil sie falsche Anreize setzt. Andere Experten wollen den Steuervorteil nicht ganz aushebeln, sprechen sich für eine ökologische Komponente aus.

Förderung von Radschnellwegen ist ein richtiger Schritt

Der Arbeitsweg mit Personennahverkehr oder Fahrrad solle stärker gefördert werden. Egal, wie die Forderungen ausfallen: Vonseiten des Bundesfinanzministeriums hieß es dazu schlicht: eine Veränderung sei derzeit nicht geplant, man halte an dem Instrument fest. Punkt. Da wird sich also in dieser Legislaturperiode nicht mehr viel verändern.

Verkehrspolitik, Baupolitik, Steuerpolitik. Das Mobilitätsverhalten seiner Bürger kann der Staat an vielen Stellen beeinflussen. Doch sie werden nur wirksam, wenn es eine Gesamtstrategie gibt.

Die Förderung von Radschnellwegen ist wenigstens ein Schritt in die richtige Richtung. Viele weitere müssen folgen!

