Beschäftigung IG Metall will Arbeitszeit grundlegend neu regeln

IG-Metall-Chef Jörg Hofmann. (dpa/ Sebastian Willnow)

Der Vorsitzende der IG Metall, Hofmann, plädiert dafür, die Arbeitszeit der Beschäftigten in Deutschland grundlegend neu zu regeln.

Er sagte der Deutschen Presse-Agentur, seit der Krise in den Jahren 2008 und 2009 sei diese in Länge, Lage und Intensität deutlich ausgeweitet worden. Es gebe mehr Schichtarbeit, die Beschäftigten müssten ständig erreichbar sein und es werde zu wenig Rücksicht auf ihre privaten Belange genommen. Hofmann kündigte an, seine Gewerkschaft wolle auch über die nächste Tarifrunde im kommenden Jahr hinaus tarifliche und betriebliche Vereinbarungen erreichen. Ziel sei eine neue Unternehmens- und Führungskultur, die die Interessen der Arbeitnehmer ernster nehme als bislang.