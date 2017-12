Das Bundesverfassungsgericht hat eine Beschwerde des früheren SS-Manns Oskar Gröning abgelehnt.

Weder das hohe Alter des 96-Jährigen, noch sein Gesundheitszustand reichten aus, um vom Strafvollzug abzusehen, teilte das Gericht in Karlsruhe mit. Damit muss Gröning seine vierjährige Haftstrafe antreten. Er war im Juli 2015 vom Landgericht Lüneburg wegen Beihilfe zum Mord in 300.000 Fällen verurteilt worden. Gröning, der während des Prozesses in den Medien "Buchhalter von Auschwitz" genannt wurde, trug nach Überzeugung des Gerichts dazu bei, dass die Maschinerie des Tötens in dem Vernichtungslager funktionierte.



(AZ: 2 BvR 2772/17)

Diese Nachricht wurde am 29.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.