Russland will das Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte zum Geiseldrama in Beslan vom Jahr 2004 anfechten.

Mehrere Schlussfolgerungen seien haltlos und die Argumente wenig überzeugend, erklärte das Justizministerium in Moskau. Der Gerichtshof hatte Russland nach dem islamistischen Terrorangriff auf eine Schule erhebliche Mängel beim Krisenmanagement vorgeworfen. Zudem habe es einen unverhältnismäßigen Einsatz von Waffen gegeben. Die russischen Behörden hätten nicht genug getan, um die Attacke zu verhindern. Bei dem Angriff in Beslan starben mehr als 330 Menschen. - Die Straßburger Richter verurteilten Moskau dazu, umgerechnet drei Millionen Euro an Angehörige von Opfern und Überlebende des Massakers zu zahlen. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.