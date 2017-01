Bespitzelungsvorwürfe Druck auf Moscheeverband Ditib steigt

Die DITIB Merkez-Moschee, eine Gebetsstätte der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion, in Duisburg (dpa / picture alliance / Horst Ossinger)

Der Druck auf den Moscheeverband Ditib wegen des Vorwurfs der Bespitzelung wächst.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Schuster will die Angelegenheit im Parlamentarischen Kontrollgremium zur Sprache bringen. Er wolle eine Einschätzung dazu haben, inwieweit Ditib damit wirklich nichts zu tun habe, sagte Schuster der "Frankfurter Rundschau". Dass es sich um eine Panne handele, sei nicht glaubhaft. Schuster gehört selbst dem Parlamentarischen Kontrollgremium an.



Ditib-Generalsekretär Alboga hatte am Donnerstag bestätigt, dass einzelne Imame Informationen über Anhänger der Gülen-Bewegung an das Religionsamt der Türkei weitergeleitet haben. Er verwahrte sich aber gegen den Begriff der Bespitzelung. - Die Türkei macht die Gülen-Bewegung für den Putschversuch im Juli 2016 verantwortlich.