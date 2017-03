Die Bundesbank will den neuen 50-Euro-Schein wie geplant im April in Umlauf bringen.

Im ersten Anlauf würden 5,4 Milliarden Stück an den Geldautomaten, Bankschaltern und Ladenkassen ausgegeben, teilte ein Sprecher in Frankfurt am Main mit. Die Vorbereitungen liefen planmäßig. - Weil der bisherige 50-Euro-Schein die mit Abstand am häufigsten gefälschte Banknote ist, hatte die Europäische Zentralbank im Juli letzten Jahres den neuen Fünfziger vorgestellt. Er enthält zusätzliche Sicherheitsmerkmale, die Fälschern das Handwerk erschweren sollen.