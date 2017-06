Beste Aussicht auf Saturn Letzte Cassini-Opposition

Morgen erreicht der Ringplanet Saturn seine beste Stellung des Jahres. Sein Abstand zur Erde beträgt derzeit "nur" knapp 1,4 Milliarden Kilometer. Er leuchtet am Firmament so hell wie sonst nie in diesem Jahr und ist nun die ganze Nacht über zu sehen.

Von Dirk Lorenzen