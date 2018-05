Bestechungsskandal in Spanien

In der Bestechungsaffäre um die regierende spanische Volkspartei sind 29 Angeklagte zu teils hohen Haftstrafen verurteilt worden.

Der Staatsgerichtshof in Madrid befand sie der Korruption, der Unterschlagung, der Geldwäsche und der illegalen Bereicherung für schuldig. Der Hauptangeklagte, der Geschäftsmann Correa, wurde zu 51 Jahren Gefängnis verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass ranghohe Mitglieder der Volkspartei zwischen 1999 und 2005 von Unternehmen Schmiergelder kassierten und diese dafür bei der Aufgabe öffentlicher Aufträge bevorzugten. Der Parteivorsitzende, Ministerpräsident Rajoy, war in dem Prozess als Zeuge befragt worden und hatte erklärt, von der Korruption nicht gewusst zu haben.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.