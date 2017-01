Bestechungsvorwürfe Haftbefehl gegen Samsung-Erben beantragt

Der Erbe des Samsung-Konzerns, Lee Jae Yong (picture alliance /dpa /MAXPPP)

Gegen den Erben des Samsung-Konzerns, Lee, ist in Südkorea Haftbefehl wegen Bestechungsverdacht beantragt worden.

Das teilte die Staatsanwaltschaft in Seoul in einer Erklärung mit. Hintergrund ist der Korruptionsskandal um eine Vertraute der vorläufig entmachteten Staatspräsidentiun Park. Samsung soll Unternehmen und Stiftungen der Vertrauten finanziell gefördert und im Gegenzug politische Unterstützung bei der umstrittenen Fusion zweier Firmentöchter erhalten haben.



Samsung ist der mit Abstand größte Mischkonzern in Südkorea. Die Unternehmensgruppe hat mehr als 450.000 Mitarbeiter.