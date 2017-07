Im Hochsommer zeigt sich die Station dabei bis zu fünfmal pro Nacht am Himmel. Denn derzeit geht in ihrer Höhe von 400 Kilometern in unseren Breiten die Sonne niemals unter.

Für uns ist sie also stets beleuchtet und gerät nicht in den Erdschatten. Bei den Überflügen lässt sich der strahlend helle Lichtpunkt für bis zu zehn Minuten von Horizont zu Horizont verfolgen.

Die ISS kriecht heute erstmals gegen 22.37 Uhr tief über den Südosthimmel. Sie zieht dann senkrecht über Süditalien, den Balkan und die nördliche Schwarzmeerküste.

Beim Überflug gegen 0.13 Uhr läuft sie über das Voralpenland und das südliche Polen hinweg. Am Himmel über Deutschland steigt sie dann schon deutlich höher auf.

Beim dritten Überflug der Nacht gegen 1.50 Uhr fliegt die Station auf einer Linie Duisburg-Dresden mitten über Deutschland. Dann zieht sie durch den Zenit.

Beim vierten Überflug um 3.27 Uhr verläuft ihre Bahn über Südirland, das Rhein-Main-Gebiet und die Karpaten.

Beim fünften Überflug gegen 5.02 Uhr – die Bahn führt über Südwestfrankreich und Sizilien – kriecht sie tief über den Südwesthimmel.