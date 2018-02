Frankreichs Präsident Macron hat bei seinem ersten Besuch auf Korsika zentrale Forderungen der regierenden Nationalisten zurückgewiesen.

Zwar sei er bereit, die Besonderheit Korsikas in die Verfassung aufzunehmen, sagte Macron in der Hafenstadt Bastia. Eine Anerkennung des Korsischen als offizielle Sprache neben dem Französischen lehne er dagegen ab. Zu der Forderung nach einer größeren politischen Autonomie erklärte Macron, die lokale Verwaltung habe durch eine Reform gerade erst erweiterte Kompetenzen erhalten.



Aus der Regionalwahl im Dezember waren die gemäßigten Nationalisten mit absoluter Mehrheit hervorgegangen. Sie fordern mehr Autonomie, streben aber keine Unabhängigkeit von Frankreich an.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.